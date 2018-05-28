В Днепре "Газель" с людьми врезалась в прицеп, пострадали трое взрослых и ребенок
В воскресенье, 27 мая, в Днепре автомобиль "Газель" врезался в прицеп, припаркованный на обочине. В результате пострадали четыре человека, один из них - один ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Днепропетровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Киевской Новокодацкого района города Днепр. Водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом, припаркованным на обочине дороги", - говорится в сообщении.
На момент аварии в автомобиле находились трое мужчин и один ребенок.
Четверых пострадавших госпитализировали - водителя 1975 г.р., двух пассажиров 1975 и 1976 г.р. и девочку 2013 г.р.
По словам спасателей, в результате столкновения с поврежденного автомобиля произошла утечка газа и горюче-смазочных веществ.
Спасатели, чтобы предотвратить возгорание, дежурили возле автомобиля и смывали с проезжей части разлитое топливо.
Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Фото: dp.dsns.gov.ua
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