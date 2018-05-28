В воскресенье, 27 мая, в Днепре автомобиль "Газель" врезался в прицеп, припаркованный на обочине. В результате пострадали четыре человека, один из них - один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Киевской Новокодацкого района города Днепр. Водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом, припаркованным на обочине дороги", - говорится в сообщении.

На момент аварии в автомобиле находились трое мужчин и один ребенок.

Четверых пострадавших госпитализировали - водителя 1975 г.р., двух пассажиров 1975 и 1976 г.р. и девочку 2013 г.р.

По словам спасателей, в результате столкновения с поврежденного автомобиля произошла утечка газа и горюче-смазочных веществ.

Спасатели, чтобы предотвратить возгорание, дежурили возле автомобиля и смывали с проезжей части разлитое топливо.

Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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