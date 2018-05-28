Утверждение о том, что человеческий мозг работает на 10% (5%, 3%), - это неубиваемый миф, на котором долгое время наживались шарлатаны.

Мошенники в разные времена обещали включить человеческий мозг на всю мощность и увеличить производительность, задействовав пассивные участки мозга. Однако это невозможно.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Впрочем, Супрун назвала укоренившуюся мысль об использовании мозга только на 10% от своей мощности привлекательной.

"Кажется, что однажды утром можно проснуться и понять, как раскрыть потенциал мозга по полной. И тогда станем настоящими гениями, которые спасут человечество от болезней, преступников и коррупции. Используя МРТ-диагностику, ученым удалось наглядно продемонстрировать, как различные участки мозга реагируют в ответ на различные раздражители, четко доказывая, что человек использует свой мозг на 100%. Поэтому наш мозг работает исправно, более того, фиксирование этих активных 10% связано с его уникальной способностью сохранять энергию и управлять задачами. Поэтому лучший путь помочь мозгу работать лучше - это вести здоровый образ жизни. Когда организм получает достаточно питательных веществ, физической активности и отдыха, тогда и мозг работает на полную мощность", - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", Супрун также рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста.

Ранее Ульяна Супрун развеяла сразу шесть мифов о психическом состоянии человека.