После боя на мариупольском направлении морские пехотинцы не могут найти бойца
Во время боевого столкновения Вооруженных сил Украины с сепаратистами на мариупольском направлении пропал военнослужащий, сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты.
Об этом сообщает страница подразделения в Facebook.
"Сегодня, во время короткого боевого столкновения на мариупольском направлении враг понес потери - двое уничтожены и один ранен. В то же время, местонахождения одного военнослужащего ООС пока неизвестно", – говорится в сообщении на странице подразделения в воскресенье вечером.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще четверо военных получили ранения.
В информации отмечается, что обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.
Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе пропали двое украинских военных, которые самовольно покинули часть, а также о том, что при каких обстоятельствах погиб украинский военный и ранены четверо.