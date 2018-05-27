Во время боевого столкновения Вооруженных сил Украины с сепаратистами на мариупольском направлении пропал военнослужащий, сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты.

Об этом сообщает страница подразделения в Facebook.

"Сегодня, во время короткого боевого столкновения на мариупольском направлении враг понес потери - двое уничтожены и один ранен. В то же время, местонахождения одного военнослужащего ООС пока неизвестно", – говорится в сообщении на странице подразделения в воскресенье вечером.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще четверо военных получили ранения.

В информации отмечается, что обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе пропали двое украинских военных, которые самовольно покинули часть, а также о том, что при каких обстоятельствах погиб украинский военный и ранены четверо.