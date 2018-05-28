Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно стартовала в сезоне турнире Большого шлема – Ролан Гаррос. Спортсменка успешно преодолела первый круг, обыграв 5-ю ракетку мира Елену Остапенко. Об этом сообщает isport.ua.

Для украинской спортсменки это был первый матч после длительного лечения от травмы. Катерине удалось захватить инициативу на стартовом отрезке и довести встречу до победы. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут, а на счету Козловой 3 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Елена Остапенко (Латвия, 5) – Катерина Козлова (Украина) – 5:7, 3:6

Таким образом, третья ракетка Украины сыграет во втором круге, где встретится с победительницей пары Катерина Синякова – Виктория Азаренка.

Как сообщала "Страна", стартовую стадию также преодолела другая украинка – Элина Свитолина, которая обыграла Айлу Томлянович. Напомним, призовой фонд турнира 36 миллионов евро.

Со всеми результатами женской сетки Ролан Гаррос вы можете ознакомиться здесь.

Ранее "Страна" писала, что украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла третий турнир ITF за год.