Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер воспринял негативно отстранение Владислава Суркова с должности уполномоченного президента России по Донбассу и переговорщика. Об этом сообщает "Крым Реалии".

В частности, по мнению Волкера, общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе.

"Я видел сообщение в прессе о возможной замене, но официально у нас нет информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет", - сообщил он.

Как сообщала "Страна", ранее Волкер назвал ситуацию на Донбассе "горячей войной" и отметил, что решение по Донбассу находится в руках Путина. "Это прерогатива президента Путина - ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Так как решение действительно находятся в его руках", - отметил американский дипломат.

Также "Страна" писала, что миротворцы ООН должны заменить на Донбассе российские войска по мнению Волкера.