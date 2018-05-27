Сегодня, 27 мая, экс-президента США Джорджа Буша - старшего госпитализировали в штате Мэн из-за низкого кровяного давления. Об этом сообщает официальный представитель семьи Джим Макграт в Twitter.

По словам Макграта, 93-летний бывший американский лидер испытывает слабость, он помещен в больницу в южной части Мэна.

"Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования", - отметил Макграт. По его словам, экс-президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

Фото: twitter.com/jgm41

В апреле Буш - старший был помещен примерно на две недели в больницу города Хьюстон (штат Техас) из-за заражения крови. Это произошло после похорон его жены Барбары Буш (1925-2018).

В январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели. В апреле того же года Буш - старший снова был госпитализирован с аналогичным диагнозом.

Как сообщала "Страна", экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу вскоре после похорон своей жены.

Ранее "Страна" сообщала, что в США прощаются с бывшей первой леди Барбарой Буш.