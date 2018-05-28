После завершения переходных матчей за право выхода в Премьер-лигу названа дюжина команд, которые сыграют в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу в сезоне-2018/2019.

Ими стали "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", которые заняли первые три места в турнирной таблице первенства, "Заря", "Мариуполь", "Александрия", "Карпаты", "Олимпик", ФК "Львов", "Арсенал" (Киев), ФК "Полтава" и черниговская "Десна".

Впервые в истории турнира дивизион сильнейших пополнят сразу три команды из Первой лиги. Более того, ни полтавская, ни черниговская команды ранее не играли на самом высоком уровне.

Из 12 участников сразу четыре клуба формально не выступали в прошлом сезоне. ФК "Львов" занял место "Вереса", который в связи финансовыми трудностями принял решение перейти во вторую лигу, где ранее выступал "Львов", который отдал свое имя ровенскому клубу в результате неожиданной рокировки.

Киевский "Арсенал" автоматически поднялся в классе как победитель Первой лиги, вернувшись в число сильнейших. ФК "Полтава" и "Десна", которые заняли второе и третье места в Первой лиге, стали победителями в переходных матчах с двумя командами, которые заняли 10-е и 11-е места в украинской Премьер-лиге, одолев "Звезду" из Кропивницкого и одесский "Черноморец" соответственно.

"Сталь", которая заняла последнее место в турнирной таблице, вылетела дивизионом ниже автоматически.