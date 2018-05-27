В воскресенье, 27 мая, жители Земли смогут наблюдать лунное затмение, во время которого спутник приобретет темно-красный оттенок. Об этом сообщает "Апостроф".

На территории Украины наблюдать редкое космическое явление можно будет в течение нескольких часов - с 20:30 до 22:30. После этого полная фаза завершится, - Луна пройдет через тень Земли.

Стоит заметить, что во время подобных космических явлений идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма, из-за чего увеличивается количество инсультов и инфарктов. Также нарушается мыслительная деятельность, из-за чего не рекомендуется принимать важные решения.

Как сообщала "Страна", ученые определили время, когда Луна упадет на Землю.

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