В УЕФА назвали сборную лучших футболистов Лиги чемпионов по итогам турнира
В УЕФА составили символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов, в которую вошли 18 футболистов разных амплуа.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Наибольшее представительство в сборной, как и предполагалось, у мадридского "Реала", который стал обладателем трофея в Киеве - сразу 8 футболистов представляют испанский клуб, в том числе - Криштиану Роналду, который стал абсолютным рекордсменом по числу Кубков чемпионов.
У финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" всего три игрока. По два футболиста у "Ромы" и "Баварии", а также по одному представителю у "Юве", "Манчестер Сити" и "Барселоны".
- Вратари: Алиссон ("Рома"), Кейлор Навас ("Реал").
- Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все – "Реал"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"). Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") и Хамес Родригес ("Бавария").
- Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба – "Ливерпуль"), Эдин Джеко ("Рома"), Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Реал").
Ранее "Страна" сообщила, что появились видео голов и опасных моментов финала Лиги Чемпионов в Киеве.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!