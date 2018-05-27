В УЕФА составили символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов, в которую вошли 18 футболистов разных амплуа.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Наибольшее представительство в сборной, как и предполагалось, у мадридского "Реала", который стал обладателем трофея в Киеве - сразу 8 футболистов представляют испанский клуб, в том числе - Криштиану Роналду, который стал абсолютным рекордсменом по числу Кубков чемпионов.

У финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" всего три игрока. По два футболиста у "Ромы" и "Баварии", а также по одному представителю у "Юве", "Манчестер Сити" и "Барселоны".

Вратари: Алиссон ("Рома"), Кейлор Навас ("Реал").

Алиссон ("Рома"), Кейлор Навас ("Реал"). Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все – "Реал"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"). Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") и Хамес Родригес ("Бавария").

Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все – "Реал"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"). Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") и Хамес Родригес ("Бавария"). Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба – "Ливерпуль"), Эдин Джеко ("Рома"), Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Реал").

Ранее "Страна" сообщила, что появились видео голов и опасных моментов финала Лиги Чемпионов в Киеве.