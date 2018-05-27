Сегодня, 27 мая, в Закарпатской области в промежутке с 16 до 18:00 прошли обильные дожди, местами с градом. Об этом сообщает местный сайт Mukachevo.net.

В Сваляве и окрестностях курортного города град размером с перепелиное яйцо укрыл землю.

К счастью, осадки не были слишком крупные и долгими, поэтому не принесли вред крестьянам.

Как сообщает "Деловая столица", в результате сильных дождей с градом в Закарпатской области затопило Ужгород, кроме того, оползень заблокировал трассу государственного значения.

Вот что происходило в Ужгороде:

Фото: Mukachevo.net

Фото: Mukachevo.net

На видео показаны последствия ливня с градом. Двор и улицы поселка побелели от ледового ковра.

Как сообщала "Страна", в Украину идет жара с грозами, в Приазовье может выпасть град.

Также "Страна" писала о том, что синоптик показала карту погоды в Украине и предупредила о приближении жары после Троицы.