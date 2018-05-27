В Национальном научно-естественном музея в Киеве во время чистки чучела красноклювого пеликана нашли записку 1840 года. Об этом сообщает пресс-служба музея в Facebook.

Сотрудница музея чистила от пыли перья чучела, когда из его клюва выпала записка.

Благодаря записке работники музея смогли узнать происхождение экспоната, поскольку в книге поступлений отдела зоологии этой информации не было.

Отмечается, что коллектором экспоната является "Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840. Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана".

Фото: facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv

Фото: facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv

Фото: facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv

Как сообщала "Страна", в музее Ивана Гончара назвали ущерб от затопления экспонатов кипятком.

Напомним также, что в Норвегии из музея украли сразу 400 экспонатов времен викингов.