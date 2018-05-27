Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналдо стал первым футболистом, который победил в пяти финалах Лиги чемпионов. Первую ЛЧ Криштиану взял с "Манчестер Юнайтед", еще четыре – в Мадриде. Среди клубов 5 побед за всю историю есть только у "Баварии", "Барселоны" и "Ливерпуля".

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Год назад Роналдо стал лишь третьим в истории игроком, который четыре раза побеждал в финалах Лиги чемпионов УЕФА. А в Киеве 33-летний португалец стал пятикратным победителем Лиги чемпионов благодаря успеху в финальной игре над "Ливерпулем" 3:1.

Заметим, что Андрес Иньеста и Кларенс Зеедорф - единственные игроки, которые победили в финалах по четыре раза. Голландский полузащитник также единственный футболист, который побеждал в финалах в составе трех разных клубов.

Роналду после победы в Киеве, фото: twitter.com/uefacom

Как сообщала "Страна", Роналду может уйти из Реала после триумфа в Лиге чемпионов - 2018.

Напомним также, как Роналду забил фантастический гол Ювентусу, стадион в Италии аплодировал стоя. Видео голов.