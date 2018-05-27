Полиция Киева подтвердила задержание трех участников столкновений на рынке у столичного метро "Лесная". Все троим могут объявить подозрения в совершении группового хулиганства.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"После проведения первоочередных следственных действий трех участников происшествия задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении группового хулиганства. Всех других, доставленных в УП, отпустили", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во время столкновения на рынке у метро "Лесная" в Киеве задержаны 34 человека.

Несколько десятков агрессивно настроенных молодчиков повредили торговую точку продавца, который два дня назад избил военного пенсионера, и устроили столкновение с полицейскими, в частности бросали камни. В результате пострадали три сотрудника полиции.

Следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.