После погрома на товарном рынке в Киеве у станции метро Лесная трех задержанных националистов из "С14" вывезли в ИВС из Деснянского районного управления ГУМВД Украины в Киеве. Об этом говорится в сообщении С14 в Telegram-канале.

"Осталось только трое задержанных. Всех их хотят везти на ИВС ... Ждем приезда нардепов", - говорится в сообщении.

Также активист организации С14 Сергей Мазур сообщил, что "трех задержанных вывезли на ИВС" на своей странице в Facebook.

"Инкриминируют избиения полиции на рынке", - отметил он.

По его словам, сотни правоохранителей обеспечили свободный проезд для автозаков.

"Теперь ждем анонсов судов, чтобы добиться освобождения наших ребят. Двое из них - ветераны войны", - отметил Мазур.

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Фото: Сергій Мазур/Facebook

Как сообщала "Страна", полиция массово отпускает участников погрома рынка на станции метро Лесная.

Также "Страна" писала, что в С14 сообщили, кого и за что задержали после утреннего погрома рынка у метро Лесная.