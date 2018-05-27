Трех задержанных за погром на рынке у станции метро Лесная из РОВД перевезли в ИВС
После погрома на товарном рынке в Киеве у станции метро Лесная трех задержанных националистов из "С14" вывезли в ИВС из Деснянского районного управления ГУМВД Украины в Киеве. Об этом говорится в сообщении С14 в Telegram-канале.
"Осталось только трое задержанных. Всех их хотят везти на ИВС ... Ждем приезда нардепов", - говорится в сообщении.
Также активист организации С14 Сергей Мазур сообщил, что "трех задержанных вывезли на ИВС" на своей странице в Facebook.
"Инкриминируют избиения полиции на рынке", - отметил он.
По его словам, сотни правоохранителей обеспечили свободный проезд для автозаков.
"Теперь ждем анонсов судов, чтобы добиться освобождения наших ребят. Двое из них - ветераны войны", - отметил Мазур.
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Фото: Сергій Мазур/Facebook
Как сообщала "Страна", полиция массово отпускает участников погрома рынка на станции метро Лесная.
Также "Страна" писала, что в С14 сообщили, кого и за что задержали после утреннего погрома рынка у метро Лесная.