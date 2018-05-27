Сегодня, 27 мая, Министерство обороны Израиля начало возводить подводно-надводный барьер на морской границе с сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС.

"Инженерно-строительное управление и управление приграничной полосы министерства обороны начали строительство нового морского заградительного сооружения на пляже "Зиким", расположенном в приграничном с сектором Газа. Решение о создании модернизированного морского заграждения, принятое в Минобороны, стало следствием выводов, сделанных после операции "Нерушимая скала" (длившаяся 50 дней в июле - августе 2014 года израильская военная операция в секторе Газа), в ходе которой группа террористов совершила морское проникновение на территорию Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства еврейского государства.

В пресс-службе добавили, что "новое заграждение было спроектировано таким образом, чтобы быть устойчивым к природным условиям и прослужить максимально долгое время".

Оно нацелено блокировать возможность проникновения на израильскую территорию в прибрежной зоне.

Заградительное сооружение будет выполнено в виде непроницаемого волнореза из трех слоев: подводного, каменного и слоя колючей проволоки.

Как сообщала "Страна", Израиль уничтожил позиции Хамас в секторе Газа.

Также "Страна" писала, что совет ООН по правам человека организует независимое расследование действий Израиля против палестинцев в Секторе Газа.