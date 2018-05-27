Турция рассматривает возможность приобретения у России истребителей Су-57 в случае, если США откажутся поставлять республике F-35. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

Сообщается, что Анкара не собирается отказываться от своего права на американские самолеты, их поставка должна начаться в июне этого года. Обсуждения возможной альтернативы - наиболее вероятные шаги в случае отмены поставок американских F-35.

Также сообщается, что истребители пятого поколения Су-57 вдвое дешевле F-35.

На данный момент Анкара не делала каких-либо официальных комментариев по этой теме.

Как сообщала "Страна", Турция получит комплексы С-400 из России в следующем году.

Также "Страна" писала, что журналисты выяснили, зачем Россия перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57.