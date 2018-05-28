Австралийцы завершили постройку самого длинного забора против кошачьих. За 200 лет дикие кошки уничтожили около 30 видов уникальных птиц и животных. Забор призван защитить уникальную фауну континента. Об этом сообщает The Guardian.

Протяженность забора составила 44-км. Это решетчатое сооружение высотой в 3 метра, которое находится под напряжением.

Забор окружает национальный заповедник Ньюхейвен. За изгородью будут проживать вымирающие виды вроде кволлов, намбатов и кроличих бандикутов.

Кроме того, экологи начнут выращивать здесь некоторые типичные для континента растения. В 2020 году площадь парка составит тысячу кв.км.

Кошки были завезены в Австралию еще в 18 веке вместе с европейскими колонизаторами. Большая часть из привезенных кошек одичала. За две сотни лет их количество выросло до угрожающих масштабов. Теперь они покрывают 99,8% всего континента.

Согласно исследованиям ученых, дикие кошки убивают 316 миллионов птиц каждый год, а домашние кошки добавляют к этой цифре еще 61 миллион. За два минувших столетия страна уже лишилась 29 видов животных. Помимо котов, забор защитит местные флору и фауну от лис и кроликов, которые также были завезены из Европы.

Фото: Wayne Lawler/Australian Wildlife Conservancy

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