У создателя и руководителя Twitter Джека Дорси нет компьютера, поэтому для защиты личной информации на своем телефоне он использует двухфакторную аутентификацию и регулярно меняет свои пароли. Об этом сообщает Mashable.

"У меня нет ноутбука, я все делаю со своего телефона", - отметил он.

Дорси пояснил, что работа за компьютером отвлекает от важных мыслей. Чтобы созредоточится, он отключает все уведомления. Вместо клавиатуры Дорси использует приложение для голосового набора текста.

"Я думаю, что все может поглотить наше время, но, безусловно, устройства, на которые мы тратим столько времени, могут полностью захватить нас", - считает он.

Дорси также рассказал, что разработал несколько собственных приемов, которые помогают ему не отвлекаться:

Он не проверяет телефон до того, как выйдет из дома утром.

На работе он полностью отключает все уведомления и поэтому редко отвечает на сообщения.

Во время рабочих совещаний Дорси и его сотрудники убирают все устройства во время встреч. Так они могут сфокусироваться и не просто провести время вместе, а провести его осмысленно.

Как сообщала "Страна", Twitter собирается увеличить количество символов в сообщении вдвое.

В компании рассказали, как изменят лимит на число символов в сообщениях.