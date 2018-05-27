По итогам сезона определены все три команды Первой лиги, которые заменят трех неудачников украинской футбольной Премьер-лиги.

Впервые в истории украинского футбола все три команды пришли из Первой лиги, где заняли первое, второе и третье места соответственно.

Первым стал столичный "Арсенал", который занял первое место в Первой лиге и без всяких переходных матчей подопечные Сергея Литовченко вышли в Премьер-лигу автоматически.

Позже в дивизион сильнейших пробилась "Полтава", которая разгромила в ответном матче "Черноморец" - команда Анатолия Бессмертного заняла второе место в Первой лиге и прошла дальше после победы в переходных матчах с одесситами.

Последнюю путевку мая добыла черниговская "Десна", разгромившая в ответном поединке "Звезду" из Кропивницкого (бывший Кировоград) - 4:0.

Сразу по окончании матча "Десна", где много лет плодотворно работает Александр Рябоконь, получила малые бронзовые награды за занятое третье место в Первой лиге, но главным призом для команды стала все-таки путевка в Премьер-лигу, куда коллектив из Чернигова уже пробивался в прошлом году, но ФФУ решила иначе.

Ранее "Страна" сообщала, как две трети футбольных клубов Украины обвинили в договорных матчах, но задержали только одного судью.