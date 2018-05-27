Сегодня, 27 мая, около 11:10 в квартире на проспекте Мира в Ингульском районе женщина обнаружила мертвыми своих родителей, о чем сообщила медикам и полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

На телах 80-летней домовладелицы и ее 82-летнего мужа были внешние признаки насильственной смерти.

Причину смерти супругов установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия. Следов проникновения в жилище не обнаружено. Порядок вещей в квартире не нарушен.

Следователями Ингульского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", во время которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Санкция указанной статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Фото: mk.npu.gov.ua

Фото: mk.npu.gov.ua

Фото: mk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Николаеве в собственной квартире застрелился глава аэропорта.

Также "Страна" писала, что под Николаевом скончался помощник машиниста после наезда поезда на женщину.

 

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