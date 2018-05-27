Министерство обороны Китая сообщает, что корабли Военно-морских сил США вошли в территориальные воды страны без разрешения Пекина. Об этом заявили в оборонном ведомстве КНР.

Сообщается, что корабли ВМС США не получили разрешения правительства Китая и вошли в акваторию островов Сиша (Парасельские острова, - Прим.Ред).

Отмечается, что Вооруженные силы Китая в соответствии с законодательством провели распознавание в отношении кораблей США и сделали им предупреждение с требованием покинуть акваторию.

В Минобороны Китая назвали действия судов США провокацией, нарушением законов КНР и международных норм.

Также в министерстве расценили это как "серьезное бесцеремонное нарушение территориального суверенитета Китая, которое подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран".

Американской стороне был выражен решительный протест в связи с инцидентом.

Как сообщала "Страна", ранее США заявили о "звуковых атаках" на посольство в Китае.

Также "Страна" писала, что Китай предложил США сократить дефицит торгового баланса на $200 миллиардов.