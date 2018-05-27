Одесский "Черноморец" потерпел сокрушительное поражение от скромной "Полтавы" в ответном матче переходного плей-офф чемпионата Украины и покинет дивизион сильнейших клубов Украины.

Главным героем встречи стал футболист полтавской команды Максим Дегтярев, который забил все три мяча в ворота одесситов после выхода на замену в середине второго тайма - 1:0.

Свой первый мяч Дегтярев забил чуть ли не первым касание, когда на 67-й минуте отправил мяч в свободный угол ворот после флангового навеса - 2:0.

Этот гол позволил "Полтаве" сравнять счет по сумме двух матчей и перевести игру в дополнительное, где одесситы не смогли оказать хозяевам поля должного сопротивления, закончив поединок еще и в меньшинстве, когда на 110-й минуте рефери отправил отдыхать Романюка, который получил второе предупреждение.

Пятью минутами ранее Дегтярев подхватил мяч на входе в штрафную и нанес точный обводящий удар в дальний угол, а восемь минут спустя он же пробил с края вратарской и попал в Зубейко, от которого мяч и закатился в ворота - 3:0.

После поражение в первом поединке, где сильнее был "Черноморец", забивший один мяч, клуб из Полтавы по сумме двух игр добился победы - 3:1. Она позволила "Полтаве" впервые выйти в высшую лигу чемпионата Украины по футболу, где дебютанты заменят одесситов, которые заняли второе с конца место в турнирной таблице по итогам чемпионата 2018.

Подобную неудачу "Черноморец" терпит не впервые в своей новейшей истории: "моряки" уже вылетали из числа лучших клубов в 1997/1998, а также по итогам сезона 2009/2010, но после возвращения обратно во второй раз они сумели даже пробиться в еврокубки 2012/2013.

Ранее "Страна" сообщала, что "Олимпик" сохранил место в высшей лиге после победы над вылетающим "Черноморцем", а также о том, что легендарный одесский стадион "Черноморец" собираются пустить с молотка за долги.