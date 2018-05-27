Сегодня, 27 мая, во Львове отмечают День Героев. Возле административных зданий города рядом с государственным сине-желтым флагом взвился красно-черный флаг. Это происходит во исполнение постановления Львовского гор совета от 22 марта 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"В частности, у городской ратуши виднеется государственный сине-желтый и красно-черный флаг национально-освободительной борьбы украинского народа. Они развеваются на флагштоках при входе", - сообщили в городском совете Львова.

Кроме того, во Львове состоялось немало мероприятий по случаю праздника Героев - ежегодного праздника в Украине, который установлен в честь украинских воинов-борцов за свободу Украины.

Во время праздничных мероприятий, жители Львова возложили цветы к памятнику Степану Бандере и помолились за Украину. Почтили и других известных деятелей: Коновальца, Шухевича, Вербицкого и других.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

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