Сегодня, 27 мая, в 15 часов 41 минуту энергоблок №2 Запорожской АЭС подключили к энергосети после проведения текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Как сообщили в пресс-службе, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока, ведется набор мощности.

Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Как сообщала "Страна", 8 апреля автоматическая защита отключила от энергосистемы энергоблок №6 Запорожской АЭС. Именно здесь в январе 2018 года произошла разгрузка энергоблока из-за отключения турбопитательного насоса №1.

Напомним также, что энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции отключили почти на год.