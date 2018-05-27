В ночь на воскресенье, 27 мая, через юг Британии прокатился шторм с проливным дождем и молниями. Непогода в Лондоне парализовала работу аэропорта, все рейсы были отменены.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что вспышки молний поразили небо Британии не меньше 15 000 раз.

Аэропорт "Станстед" на севере Лондона сообщил о задержках рейсов в воскресенье утром после того, как одна из молний вывела из строя систему заправки самолетов.

В графстве Эссекс молния, ударила в крышу жилого дома, вызвала пожар.

И многие жители страны ночью видели невероятно зрелищные молнии над головой - некоторые успели запечатлеть их на фото.

Лондон Фото: J/@DXTJXSH

Южный Уэльс Фото: KARL MCCARTHY/@MCCARTHYKARL

Гейлинг Айленд Фото: EMS - HAYLING ISLAND/@AUNTYMEMS

Близ села Бродвиндзор в Дорсете Фото: HARRY NEARY/@GRUMPYROCKER

Темза Фото: PA/TOWERRNLI

Длинная стрела молнии над лондонским небоскребом "Шарди" Фото: SAMUELTWILKINSON/PA

Лондон, район Дальстон Фото: ANDREW LANXON HOYLE/@BATTERYHQ

Графство Кент Фото: JASON ARTHUR

Графство Гемпшир Фото: BEN HENSEL

Лондон, район Кенери Ворф Фото: YULIA EMELIANENKO

Как сообщала "Страна", под Запорожьем шторм затопил базы отдыха на популярном курорте.

Также "Страна" писала, как в Греции молния ударила в автобус, транспорт сгорел полностью.