В Британии ночью было светло, как днем, из-за ударов 15 тысяч молний. Фото
В ночь на воскресенье, 27 мая, через юг Британии прокатился шторм с проливным дождем и молниями. Непогода в Лондоне парализовала работу аэропорта, все рейсы были отменены.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что вспышки молний поразили небо Британии не меньше 15 000 раз.
Аэропорт "Станстед" на севере Лондона сообщил о задержках рейсов в воскресенье утром после того, как одна из молний вывела из строя систему заправки самолетов.
В графстве Эссекс молния, ударила в крышу жилого дома, вызвала пожар.
И многие жители страны ночью видели невероятно зрелищные молнии над головой - некоторые успели запечатлеть их на фото.
Лондон Фото: J/@DXTJXSH
Южный Уэльс Фото: KARL MCCARTHY/@MCCARTHYKARL
Гейлинг Айленд Фото: EMS - HAYLING ISLAND/@AUNTYMEMS
Близ села Бродвиндзор в Дорсете Фото: HARRY NEARY/@GRUMPYROCKER
Темза Фото: PA/TOWERRNLI
Длинная стрела молнии над лондонским небоскребом "Шарди" Фото: SAMUELTWILKINSON/PA
Лондон, район Дальстон Фото: ANDREW LANXON HOYLE/@BATTERYHQ
Графство Кент Фото: JASON ARTHUR
Графство Гемпшир Фото: BEN HENSEL
Лондон, район Кенери Ворф Фото: YULIA EMELIANENKO
Как сообщала "Страна", под Запорожьем шторм затопил базы отдыха на популярном курорте.
Также "Страна" писала, как в Греции молния ударила в автобус, транспорт сгорел полностью.