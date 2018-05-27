Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что ситуация на Донбассе перешла в активную фазу. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Волкер также отметил проблемы мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе сходит с первых полос газет, но он должен решаться срочно.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", - сказал он.

Как сообщала "Страна", в Луганской области под обстрелом погибли двое спецназовцев "Альфы", еще один ранен. Они попали под артобстрел сепаратистов. Группа сотрудников СБУ выполняла боевое задание.

Ранее "Страна" сообщала, что за сутки на Донбассе погиб один военный и четверо ранены.