Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который заявил, что поддержит своего вратаря-неудачника, после поражения в финале Лиги чемпионов от "Реала" спел с болельщиками команды песню.

Видео опубликовал ливерпульский журналист Оливер Бонд на странице в Twitter.

Тренер обещает выиграть трофей в следующий раз. Видео было снято в шесть утра.

На видеозаписи видно, что немецкий тренер "Ливерпуля" в обнимку с несколькими болельщиками команды поет песню о проигранном финале.

Слова песни гласят: "Мы видели Кубок чемпионов, Мадриду сопутствовала гр.баная удача. Мы клянемся - будем такими же крутыми, какими были. Мы вернем кубок назад в Ливерпуль".

"We saw the European Cup Madrid had all the f**king luck We swear we keep on being cool We'll bring it back to Liverpool".

Как сообщала "Страна", вратарь Кариус извинился за свои ошибки в финале Лиги чемпионов.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в Киеве прошел финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.