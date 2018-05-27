В субботу, 27 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве мадридский Реал в третий раз подряд выиграл Кубок Лиги Чемпионов УЕФА.

Инициативой на поле в первую 45-минутку владели англичане, которые раз за разом врывались в штрафную мадридского клуба.

Тайм завершился без голов, но с двумя вынужденными заменами. И если мадридцы "потеряли" правого защитника Даниэля Карвахаля, то англичане - лидера своих атак Мухаммеда Салаха.

После разговора с наставниками команды вышли на поле вновь и Реал переломил ход игры.

Мадридцы начали давить на соперников и на 51-й минуте их прессинг преобразовался в курьезный гол.

Карим Бензема решил на всякий случай выставить ногу, когда вратарь англичан руками вводил мяч в игру в своей штрафной. Француз надеялся перехватить мяч - и перехватил. Именно в ногу француза попал круглый, введенный в игру стражем ворот Ливерпуля, словно в боулинге - низом.

Однако, ливерпульцы сумели отыграться довольно быстро. На 55-й минуте, после подачи углового с правого фланга, Ловрен выиграл верховую борьбу в штрафной Реала и точно, головой, дал пас на сенегальца Садио Мане, который всадил круглого в ворота буквально с пары метров.

На поле вновь завязалась равная игра, обе команды стремились навязать свою игру сопернику.

На 65-й минуте, после подачи Марсело с левого фланга атаки, только что вышедший на замену Гарет Бейл пробил в падении через себя. Он забил красивейший и невероятно важный гол.

Взаимные атаки продолжились, но на 83-й минуте игры Реал забил третий мяч, который снял все вопросы о победителе.

Гарет Бейл мощнейшим ударом из-за пределов штрафной, пробил вратаря Ливерпуля, который снова ошибся в ответственном эпизоде, и принес своей команде комфортную победу.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Как сообщала "Страна", после финала Лиги чемпионов Зидан рассказал о будущем Роналду и героя матча Гарета Бэйла.

"Как я всегда говорил, Криштиану должен остаться в "Реале", это вопрос в духе "да или да", как мы говорим", - отметил Зизу.

"Страна" вела текстовую онлайн трансляцию финала Лиги чемпионов в Киеве.