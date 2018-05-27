Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассчитывает на вступление страны в НАТО в 2021 году. Об этом сообщает 1tv.ge.

"Мы надеемся, что в 2021 году, через сто лет после советской оккупации, Грузия станет полноправным членом НАТО. Грузия готова к вызову, Грузия ежедневно работает, чтобы стать членом европейской семьи и настоящим членом евроатлантического сообщества", - заявил Квирикашвили.

Напомним, Грузия и Украина получили статус аспирантов в НАТО, что дает странам возможность быть приглашенными к участию в разработке плана действий относительно членства в Альянсе. Однако и участие в плане действий относительно членства не гарантирует им членства в организации как таковой.

В Грузии функционирует совместный с НАТО учебно-оценочный центр, деятельность которого предполагает постоянное присутствие военных инструкторов Альянса, в том числе офицеров достаточно высокого ранга. На территории страны участились совместные военные учения, которые стали более масштабными.

Как сообщала "Страна", в НАТО прокомментировали письмо Порошенко с просьбой дать План действий по членству.