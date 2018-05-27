Украина и Болгария договорились о строительстве дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента Петра Порошенко в Facebook.

"Надеюсь, что на нашей стороне будут и ресурсы Евросоюза. Мы привлечем и наших румынских партнеров. И будем делать все возможное для того, чтобы в ближайшее время сделать так, чтобы за рулем машины за несколько часов можно было бы доехать из Одессы до Варны", - сказал Порошенко.

Бойко Борисов также подтвердил заинтересованность Болгарии в развитии четвертого европейского коридора, который пролегает через Болгарию и Румынию в Украину и в строительстве моста, который позволит соединить Одесский регион с болгарской Варной и Бургасом.

Строительство дороги планируют по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии Фото: unian.net

Он отметил, что соответствующие консультации с румынской стороной уже активно ведутся.

Отметим, о желании привлечь средства ЕС Порошенко заявлял еще в 2015 году.

Как сообщала "Страна", всю Кольцевую дорогу в Киеве решили передать в коммунальную собственность столицы.

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