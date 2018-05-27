Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

Об этом сообщает Deutsche Welle, цитируя Funke Mediengruppe.

Комиссия ЕС планирует представить в Брюсселе 28 мая пакет мер по борьбе с пластиковым мусором. Запрет должен касаться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене.

Речь идет об одноразовой посуде, столовых приборах, соломинках для напитков и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер предложил взимать определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, пригодного к переработке для повторного использования.

Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, отметил Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

В январе ЕС принял первую общую стратегию по переработке пластика, согласно которой вся пластиковая упаковка на рынке ЕС к 2030 году должна стать перерабатываемой.

Ежегодно европейцы генерируют 25 миллионов тонн пластиковых отходов, однако только менее 30% из них отправляется на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.

Ранее "Страна" сообщала, что National Geographic опубликовал жуткие фото о загрязнении планеты пластиком, а также о том, что пластиковый мусор обнаружили даже на дне Марианской впадины.