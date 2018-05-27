В соцсетях не утихают страсти после случая с избиением военного пенсионера в Киеве, когда 26 мая на рынке у метро Лесная мужчину избили торговцы с Кавказа. "Страна" разыскала страницу Александра Санникова, который приходится сыном пострадавшему мужчине.

Он пишет, что военный пенсионер - Санников Семен Игнатьевич 1954 года рождения. Это полковник в отставке, "образец для подражания и гордость".

Со слов сына, в настоящий момент Семен Игнатьевич работает в Национальной Академии Национальной Гвардии Украины на киевском факультете. Он - доцент кафедры военных специальных дисциплин. Он занимается подготовкой кадров в том числе и для АТО.

"Всю жизнь что я помню отец был поглощён повышением своих профессиональных качеств, что не могло не сказываться на семье. Но я точно знаю кто мой отец, - он профессионал, которых сейчас можно счесть на пальцах!!!", пишет младший Санников.

Фото: Александр Санников/Facebook

На видео виден момент нападения на мужчину.

Напомним, про избиение пенсионера впервые рассказала дочь пострадавшего Елена Стойко. Она рассказала, что ее отец не смог пройти молча, когда услышал оскорбления кавказцев в адрес женщины на рынке. Он сделал торговцам замечание, что "не стоит так обращаться с женщинами, особенно, если ты еще и иностранец и находишься в Украине". После этого "банда" начала закрывать торговую точку, агрессоры сломали военному пенсионеру нос.

Как сообщала "Страна", торговцу с Кавказа грозит 4 года за избиение военного пенсионера в Киеве.