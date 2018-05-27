Опубликовано видео пожара на Одесской трассе, где автомобиль Daewoo врезался в отбойник
У поселка Глеваха на Одесской трассе в направлении Киева автомобиль Daewoo Lanos врезался в отбойник и загорелся. Информация о пострадавших уточняется.
Видео с горящим автомобилем опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Как сообщала "Страна", ночью в Киеве пьяный водитель наехал на бордюр и перевернул авто на крышу. К счастью, обошлось без серьезных травм, тест на состояние опьянения горе-водитель проходить отказался.
Ранее под Запорожьем автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком Mercedes, в результате чего произошло возгорание обоих автомобилей и погиб водитель легковушки. Пожарные ликвидировали возгорание и вытащили тело мужчины из поврежденной машины и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!