У поселка Глеваха на Одесской трассе в направлении Киева автомобиль Daewoo Lanos врезался в отбойник и загорелся. Информация о пострадавших уточняется.

Видео с горящим автомобилем опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщала "Страна", ночью в Киеве пьяный водитель наехал на бордюр и перевернул авто на крышу. К счастью, обошлось без серьезных травм, тест на состояние опьянения горе-водитель проходить отказался.

Ранее под Запорожьем автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком Mercedes, в результате чего произошло возгорание обоих автомобилей и погиб водитель легковушки. Пожарные ликвидировали возгорание и вытащили тело мужчины из поврежденной машины и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.