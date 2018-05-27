Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг должен вмешаться в ситуацию с блокадой евроатлантической интеграции Украины, которую проводит Венгрия.

Об этом сообщает Рolsatnews.

"Я думаю, что это семейный спор [...], вам нужно познакомиться с этим вопросом и предложить решение [...], которое не оставит никаких сомнений", - предложил Чапутович.

"Возможно, третья сторона была бы здесь полезной - например, генеральный секретарь НАТО, я думаю, что у него есть некоторые инструменты для объяснения этого вопроса", - заключил глава МИД Польши.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко примет участие в летнем саммите НАТО, несмотря на блокаду Венгрии, а также о том, что Венгрия выдвинула Украине условия по "языковой" части закона об образовании.