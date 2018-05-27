Сегодня, 27 мая, силовики задержали 34 молодых парней, которые повредили торговую точку кавказца рядом с рынком у станции метро "Лесная". Конфликт возник на почве избиения военного пенсионера.

Лидер националистов из "С14" рассказал, кого и по какой причине задерживали правоохранители. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Задержанные - двое бойцов "Правого сектора", которым хотят дать трое суток и держать до суда, еще двоих будто отпускают; также хотят держать трое суток якобы активистов "Азова"; около половины задержанных сейчас выпустили", - сообщает Евгений Карась.

По его словам, около десяти задержанных оказались абсолютно случайными прохожими и охранниками из ларьков рядом метро.

Также стало известно о задержании троих праворадикалов из "С14". Их задержали, когда они сами пришли в РУВД в поддержку задержанных.

Одному вручили повестку, потому что нашли газовый баллончик.

Фото: facebook.com/yevgen.karas

У РОВД на ул. Драйзера перепалка радикалов с полицейскими не стихает до сих пор. Националисты требуют немедленного освобождения всех своих товарищей.

Как сообщала "Страна", столкновение между радикалами и полицией произошло возле ларьков на станции метро "Лесная". Впрочем, радикалы из С14 отрицают свое участие в погромах на Лесной.