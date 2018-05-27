Сегодня, 27 мая, около 20 активистов выпустили на свободу из Деснянского управления полиции после задержания возле станции метро "Лесная".

Об этом сообщается на странице украинских праворадикалов "С14" в Facebook.

"Задержанных из C14 тоже выпустили. Других еще ждем. Нескольких хотят отвезти на ИВС. Подтягивайтесь. Драйзера 9б. Важно освободить ВСЕХ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Напомним, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера. В частности, радикалы бросали камни.

Полицейские вмешались в ситуацию. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет.

Как сообщала "Страна", после погрома на Лесной выросло количество задержанных, радикалы штурмовали полицейский участок.