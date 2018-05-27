Полиция массово отпускает участников погрома рынка на станции метро Лесная
Сегодня, 27 мая, около 20 активистов выпустили на свободу из Деснянского управления полиции после задержания возле станции метро "Лесная".
Об этом сообщается на странице украинских праворадикалов "С14" в Facebook.
"Задержанных из C14 тоже выпустили. Других еще ждем. Нескольких хотят отвезти на ИВС. Подтягивайтесь. Драйзера 9б. Важно освободить ВСЕХ", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/c14.news.reserve
Фото: facebook.com/c14.news.reserve
Напомним, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера. В частности, радикалы бросали камни.
Полицейские вмешались в ситуацию. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет.
Как сообщала "Страна", после погрома на Лесной выросло количество задержанных, радикалы штурмовали полицейский участок.