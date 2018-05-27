Сегодня ночью, 27 мая, на улице Милославской в Деснянском районе столицы водитель Renault с признаками алкогольного опьянения наехал на бордюр, от чего авто перевернулось на крышу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

К счастью, обошлось без серьезных травм, тест на состояние опьянения горе-водитель проходить отказался.

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на трассе Киев - Чоп в ДТП погибло шесть человек.Трагедия разыгралась около 07.00 вблизи села Чучманы Бугского района. На трассе столкнулись грузовик и микроавтобус.

Ранее появилось видео с места ДТП под Киевом, где мотоциклист разбился насмерть, потеряв управление. И хотя мотоциклист был в шлеме, спасти он его не смог, поскольку просто лопнул.