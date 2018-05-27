За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще четверо военных получили ранения.

Об этом заявил во время брифинга спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Вчера вследствие боевых действий погиб один наш защитник 1994 года рождения. Кроме этого, еще четверо военнослужащих получили ранения разной степени", - сказал он.

"Вчера вечером, около 20 часов, бронегруппа Объединенных сил на БМП, которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на Горловском направлении, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем из соседних опорных пунктов, диверсионно-разведывательную группу оккупантов уничтожили. Во время боевого столкновения, к сожалению, один наш воин погиб и двое получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", заявил спикер.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ назвали имена бойцов "Альфы", погибших под обстрелом на Донбассе, а также о том, что на Донбассе пропали двое украинских военных, которые самовольно покинули часть.