Появилось видео с места ДТП под Киевом, где мотоциклист разбился насмерть, потеряв управление
Вчера в Вышгороде Киевской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.
Около 18:20 водитель потерял управление и упал с мотоцикла на большой скорости на улице Набережной возле дамбы.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
После падения пилот Honda пролетел по асфальту около 50-60 метров, мотоцикл - около 100 метров. И хотя мотоциклист был в шлеме, спасти он его не смог, поскольку просто лопнул.
Сейчас на месте работает полиция, пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на бульваре Шевченко мотоциклист разбился о джип.
Также "Страна" писала, что в Киеве пьяный мужчина упал с мотоцикла прямо на проезжую часть.
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