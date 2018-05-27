Вчера в Вышгороде Киевской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

Около 18:20 водитель потерял управление и упал с мотоцикла на большой скорости на улице Набережной возле дамбы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

После падения пилот Honda пролетел по асфальту около 50-60 метров, мотоцикл - около 100 метров. И хотя мотоциклист был в шлеме, спасти он его не смог, поскольку просто лопнул.

Сейчас на месте работает полиция, пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на бульваре Шевченко мотоциклист разбился о джип.

Также "Страна" писала, что в Киеве пьяный мужчина упал с мотоцикла прямо на проезжую часть.