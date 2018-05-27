На Донбассе в зоне боевых действий с пятницы, 25 мая, разыскивают двоих украинских военных, которые пропали после того, как самовольно покинули воинскую часть.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу 14 отдельной механизированной бригады, где служат военные.

"Относительно обстоятельств задержания военных: 25 мая они самовольно оставили воинскую часть, и по состоянию на 26 мая их местопребывание неизвестно. Военная служба правопорядка и правоохранительные органы разыскивают их", - заявили в пресс-службе.

Напомним, 21 мая в зоне ООС 2 военных погибли и 9 ранены. В последние дни обстановка в зоне проведения операции объединенных сил на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению.

Как сообщала "Страна", штаб ООС попытался опровергнуть информацию "Страны" о наступлении под Горловкой и планах по окружению Донецка. Но факты говорят об обратном.