С понедельника, 28 мая, в Украине начнет постепенно подниматься вверх температура воздуха, дождей не предвидится.

Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В ближайшие дни постепенно температура достигнет +29 градусов.

"Дождей существенных не видно. На Западе разве пройдут периодически и местами", – пишет синоптик.

В четверг, 31 мая, вероятность дождей с грозами возрастет на западе, севере и в центральных областях Украины.

В столице одежда на киевлянах становится все светлее и тоньше - постепенно в ближайшие дни будет до +28 градусов. Дожди в Киеве пройдут только 31 мая.



Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Украине спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так, 27-28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.