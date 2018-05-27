В Киеве нашелся иностранный фанат, которого разыскивали со вчерашнего дня. Выяснилось, что иностранца в состоянии сильного алкогольного опьянения житель столицы обнаружил у метро "Кловская". Киевлянин забрал фаната домой, чтобы тот пришел в себя и сообщил о происшествии правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Фанат прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов из Норвегии, об исчезновении сообщили его друзья. В Печерском управления полиции зарегистрировали материал в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Ориентировку для его розыска передали всем патрулям, которые несут службу в столице.

Сейчас с иностранцем общаются полицейские.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", вчера на Контрактовой "оседлали" памятник Сагайдачному, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов.

Также напомним, что "Страна" вела онлайн-хронику победного для "Реала" матча, когда команда обыграла "Ливерпуль" и третий раз завоевала кубок Лиги Чемпионов.