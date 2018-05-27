На рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве в воскресенье утром несколько десятков радикалов повредили торговую точку кавказца, который избил военного пенсионера и был задержан днем ранее, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, при этом нападавшие устроили столкновение с полицейскими, в частности, бросали в них камни. В результате конфликта пострадало трое сотрудников.

Изначально в полиции сообщили, что в Деснянское районное управление полиции Киева были доставлены 10 активных участников беспорядков, но позже уточнили, что "всего в управление полиции доставили 34 человек: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств события".

"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В итоге трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь. Десять активных участников задержаны и доставлены в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в частности и размещенные в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Ведутся первоочередные следственные действия.