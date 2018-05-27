С понедельника, 28 мая, в южной и центральной частях Украины температура воздуха будет колебаться от +25 до +27 градусов тепла, дождей не предвидится.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В городах Украины 28 мая будет следующая средняя температура: Ужгород – +26...+28; Львов – +23...+25; Ивано-Франковск – +23...+25; Тернополь – +23...+25; Черновцы – +23...+25; Хмельницкий – +23...+25; Луцк – +23...+25; Ровно – +23...+25; Житомир – +25...+27; Винница – +24...+26; Одесса – +26...+28; Николаев – +25...+27; Херсон – +25...+27; Симферополь – +25...+27; Кропивницкий – +25...+27; Черкассы – +25...+27; Чернигов – +25...+27; Сумы – +25...+27; Полтава – +25...+27; Днепр – +25...+27; Запорожье – +25...+27; Донецк – +25...+27; Луганск – +23...+25; Харьков – +24...+26; Киев – +25...+27.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, в южных областях до 16°; днем по всей Украине 23-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 мая самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке 32,3 градуса тепла в 1924 году, а самая низкая ночью – на отметке 3,0 градуса выше ноля в 1904 году.

Во вторник, 29 мая, в Украине также без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье до 17°; днем по всей Украине 23-28°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 12-14°, днем 25-27°.

27 мая по состоянию на 9.00 утра температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°; в Днепре возле Киева 20°.

Как сообщала "Страна", в Украине спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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