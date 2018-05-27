В Киеве очередной конфликт на этнической почве. Сегодня националисты разгромили ларьки кавказцев на "Дарынке" - в отместку за вчерашнее избиение украинского пенсионера.

Что интересно, в ходе погрома ни один кавказец физически не пострадал - зато на больничную койку угодили трое полицейских. При этом задержанных радикалов уже начали массово отпускать.

Инцидент вызвал споры в социальных сетях. Реакция многих была одобрительной - мол, мстили за побитого украинского старика. Другие говорили, что погромы по национальному признаку - ничуть не меньшее преступление, чем атака на пожилого человека (тем более бытовая, не имевшая отношения к его национальности).

Многих возмутил тот факт, что виновника избиения полиция задержала еще вчера, но это не остановило радикалов от налёта на рынок. С другой стороны, если бы пенсионера избили украинские торговцы - вряд ли бы националисты хоть как-то на это отреагировали, говорят в Сети.

Таким образом из бытовой разборки дело перетекло в этническую зачистку. Масла в огонь подлило появление на "Дарынке" активистов С-14, которые ранее сожгли лагерь ромов, жестоко их перед этим избивая.

"Страна" разбиралась в причинах очередного погрома.

Нападение на пенсионера

26 мая на рынке у метро Лесная в Киеве военного пенсионера избили торговцы с Кавказа, когда он заступился за женщину. О конфликте рассказала дочь пострадавшего Елена Стойко на своей странице в Facebook.

"Ситуация была следующая: женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик. Продавец набросился на нее, начал угрожать. Мой папа проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно, если ты еще и иностранец и находишься в Украине. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею", - пишет Стойко о начале конфликта.

По ее словам, после этого ее отец вызвал полицию. Но и продавец призвал группу поддержки. "Он начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы", - написала дочь пострадавшего.

Фото: facebook.com/SemenovnaElena

Она опубликовала видео, на котором зафиксированы дальнейшие события. Группа кавказцев, громко крича, сгрудилась вокруг пенсионера. Один из них - владелец ларька, у которого начался конфликт - ударил мужчину сбоку по лицу кулаком. После этого торговцы сразу ушли.

У пенсионера же оказался сломан нос.

"Папа чувствует себя нормально. Высокое давление, сломанный нос и гематому лечит", - позже написала Стойко.

Пострадавший готовит кадры для АТО

Избитый военный пенсионер, как оказалось, является кадровым военным в оставке и преподает в академии Нацгвардии. Об этом в соцсети написал его сын Александр Санников.

"Мой отец, Санников Семён Игнатьевич 1954 гр, Полковник в отставке ... В настоящий момент работает в Национальной Академии Национальной Гвардии Украины, Киевский факультет, Доцент кафедры военных специальных дисциплин. Занимается подготовкой кадров в том числе для АТО", - написал Санников-младший в Facebook.

По его словам, избитый пенсионер воевал, а также перенес инфаркты.

По словам дочери Санникова, полиция работала по делу ее отца очень быстро. "Это событие получило такой резонанс, что следователь попросил максимально быстро привезти справки и рентген-снимок носа. Так вот, я направилась туда. Такой быстрой полиции я еще никогда не видела!", - написала Елена Стойко.

Сыграла ли свою роль должность пострадавшего или массовое внимание СМИ к теме - но в тот же день нападавший был задержан. Им оказался 24-летний гражданин Грузии. Против него открыли дело по "хулиганской" 296-1 статье УК.

Фото подозреваемого опубликовал у себя в Facebook нардеп Антон Геращенко.

В ответ - погром

Казалось бы, инцидент был исчерпан. Но на следующий день рынок на Лесной атаковали радикалы. Причем они подрались не с кавказцами, а с полицией, которая там уже находилась в изрядном количестве. В отличие от кавказцев, которых не было.

О визите на "Дарынок" националистов сообщили в соцсетях дети побитого Санникова.

"Небезразличные люди патриоты Украины показали зубы, собрали акцию и разгромили точку продаж обидчиков моего отца. Поклон до земли Вам! Нас настоящих мужиков мало, но мы есть!", - написал сын пострадавшего Александр.

А накануне налета дочь пострадавшего военного предупредила полицию, что отпускать подозреваемого не следует. "Там, где не действует справедливое правосудие, действует самосуд", - написала она в Facebook. А на следующий день уже публиковала у себя на странице фотографии антикавказского погрома.

Видео инцидента опубликовал Михаил Ковальчук, служивший в батальоне "Січ". "Пам'ятай чужинець тут господар українець!", - снабдил он комментарием свой видеоролик.

Судя по видео, группа радикалов с закрытыми лицами пришли к ларьку, возле которого случился инцидент, и разбила его. Пострадал еще один ближайший киоск.

Полиция сначала не мешала этого делать, но потом конфликт все-таки произошел: нападавшие начали толкаться с правоохранителями, которые перекрывали доступ к остальным ларькам. Полиция в ответ применила газ, а в нее полетели камни.



При этом на рынке еще до погрома были закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.

Фото: hromadske.ua

По сообщению полиции, в отделение доставлены десять человек. В столкновениях пострадали трое правоохранителей.

Участие С-14, "Азова" и "Правого сектора"

В радикальной организации С-14 заявили, что полиция задержала гораздо больше радикалов - 37 человек. При этом лидер группировки Евгений Карась говорит, что его люди в погроме не участвовали, а приехали как наблюдатели - но тоже попали в отделение.

Поэтому радикалы пришли их спасать под здание Деснянского РОВД - и заявили, что пытались его штурмовать.

Позже Карась рассказал, какие организации участвовали, по его данным, в столкновениях (снова подчеркнув, что С-14 не при чем).

"Двум бойцам "Правого сектора" хотят дать трое суток и держать до суда, еще двоих будто отпускают; также хотят держать трое суток якобы активиста "Азова", - написал в Facebook глава С-14.

По его данным, одному полицейскому во время столкновения сломали ногу - это и вызвало массовые задержания националистов.

Позже в С-14 сказали, что полиция отпустила два десятка человек, но некоторых собираются везти в изолятор временного содержания. Их, надо думать, националисты тоже намерены спасать.

Ситуация под Деснянским РОВД. Фото - facebook.com/c14.news.reserve

Пока не похоже, что полиции так и не дадут привлечь к реальной ответственности хотя бы одного погромщика на "Дарынке" - как никто не понес наказания за сожжение лагеря ромов на Лысой горе. Слишком велик патриотический ажиотаж на теме "мести кавказцам".

В сети такое развитие событий вызвало разговоры о том, что правоохранительные органы опять проявили бессилие, позволив радикалам совершить самосуд.

Реакция сети на погром "Дарынка"

"На Дарынке разгромили киоск кавказцев возле которого избили пенсионера. Коллеги пишут, что налицо паралич правоохранительной системы, провал реформы полиции и кризис государства как институции.

Все это так. Но мне кажется, что здесь (как и раньше в случае с таборами ромов) играет важную роль и еще один фактор – отчаяние и озлобленность населения. Которое само себя завело в тупик, не знает, что теперь делать, и ищет, на ком согнать злость", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

"Суды Линча", - лаконично охарактеризовала ситуацию журналист Ирина Гаврилова.