Во Львовской области у Яворовского военного полигона 26 мая нашли мертвым 38-летнего военнослужащего. Тело мужчины обнаружили в лесопосадке возле Международного центра миротворчества и безопасности.

Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Минобороны Украины Александр Поронюк, обнаруженный умерший мужчина проходил на полигоне переподготовку по одной из военных специальностей.

Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают работники военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Как сообщала "Страна", на проспекте Победы в Киеве погиб военнослужащий, который перебегал дорогу.

Напомним также, что в Черниговской области на учениях погиб военнослужащий-контрактник.По факту этого события назначено служебное расследование. Управление оперативного командования "Север" выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.