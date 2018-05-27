В полиции сообщили подробности задержания радикалов после утреннего погрома, 27 мая, на станции метро "Лесная".

В пресс-службе столичной полиции сообщили,что всего в управление полиции доставили 34 задержанных.

Сейчас с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия.

При этом представители националистической организации С14 сообщают о 37 задержанных.

"Среди них активисты С14, которые не участвовали в погромах. Большинство держат уже более трех часов. У них отобрали вещи. Лишь после штурма дверей и конфликта с полицией запустили одного помощника народного депутата. Адвокатов до сих пор не пускают. Идут переговоры", - сказано в сообщении радикалов.

В С14 добавили, что у Деснянского отдела полиции находятся члены С14, ОУН и Киевского городского союза ветеранов АТО.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Ранее "Страна" сообщала, что утром, 27 мая, на рынке у метро Лесная, где кавказцы избили военного пенсионера, разгромили киоски.

Также в драке на Лесной пострадали 3 полицейских, 10 человек задержали.