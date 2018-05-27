Секретарь СНБО Александр Турчинов в честь праздника Троица провел религиозную проповедь.

Об этом в Facebook сообщил политик Виктор Уколов.

Он отметил, что в евангельско-баптистской церкви собралось около 200 прихожан.

"Александр Турчинов рассказал, как всегда интересную и содержательную проповедь. Вспомнил знаменитое изречение, что зло - это всего лишь дефицит любви, темнота - отсутствие света, а холод - отсутствие тепла", - отметил Уколов.

Фото:facebook.com/VikUkolov

Ранее Митрополит УПЦ Онуфрий поздравил прихожан со светлым праздником Троицы. Священнослужитель обратился к прихожанам Украинской православной церкви (МП) во время богослужения в Киево-Печерской лавре.

Также президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с христианским праздником Троицы.

Напомним, что "Укрзализныця" добавила еще четыре поезда на Троицу.