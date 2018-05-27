В трагической одесской истории, когда экс-глава местного "Правого сектора" Сергей Стерненко зарезал в драке десантника 25 АМБ Ивана Кузнецова, полиция до сих пор не определила подозреваемых.

Как передает Думская, об этом заявил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, еще не квалифицированы действия участников событий.



"Сделано это будет только после проведения всех необходимых следственных действий и когда не будет никакого сомнения у следствия и не будет любого белого пятна, которое будет потом использовано как повод перевернуть все с ног на голову", - отметил Форостяк.

Советник начальника одесской полиции также сообщил, что на сегодня уже проведен значительный ряд необходимых экспертиз, хотя не все результаты еще получены, проведен комплекс следственных действий, частично установлена хронология событий и частично установлены действия каждого из фигурантов этого дела.

"Следственные действия проводятся по факту смерти человека, по факту покушения на жизнь по заявлению активиста и по факту телесных повреждений ножом еще одному фигуранту дела, которого задержали позже. Дело за неоказание помощи человеку в беспомощном состоянии не открыто. Не спрашивайте, почему - я сам не знаю ответ на этот вопрос", - сообщил Руслан Форостяк.

При этом, ходатайство о мере пресечения при отсутствии подозрений, соответственно, не подавали ни на кого.

"Ко всем фигурантам приняты меры, предусмотренные законом, предотвращающие их уклонение от следствия или побега с целью избежать ответственности. Ожидается в ближайшее время квалификация действий фигурантов и соответственно вручения подозрений в совершении правонарушений и ходатайство о мерах пресечения. По данным больничных учреждений, медицинская помощь фигурантам дела предоставлена в полном объеме и не требует дальнейшего стационарного пребывания", - резюмировал Руслан Форостяк.

В то же время, источники сообщают, что Сергей Стерненко в настоящее время выехал из Одессы и направился в одно из медучреждений Киева, поскольку в местных клиниках ему якобы не оказали помощь.

Что касается Александра Исайкула - второго нападавшего на Стерненко, то его вчера отпустили на свободу - пока он проходит по делу как свидетель.

Ранее "Страна" сообщала, что нападение на Стерненко в Одессе хотят повесить на его конкурента из "Правого сектора".