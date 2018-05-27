В воскресенье, 27 мая, на трассе Киев - Одесса загорелся автомобиль.

Об этом сообщает "УНН".

"Трасса Киев - Одесса, в сторону Одессы, прямо на дороге загорелся автомобиль. Инцидент произошел возле Глевахи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 14.46 пожарных еще не было на месте ЧП. Огонь водители пытались потушить собственными силами.

По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

Фото: unn.com.ua

Напомним, на Одесской трассе в Николаевской области автомобиль загорелся после ДТП.

На месте выяснилось, что в результате столкновения с отбойником автомобиля Hyundai Accent, пострадал мужчина 1988 г.р. и погибла женщина 1989 г.р., которых до прибытия спасателей, вытащили из авто очевидцы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.